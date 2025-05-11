Зеленский ответил ультиматумом на предложение России о переговорах

Зеленский на предложение о переговорах выдвинул ультиматум о прекращении огня

Президент Украины Владимир Зеленский ответил ультиматумом на предложение российского лидера Владимира Путина о прямых переговорах. Свое условие он озвучил в Telegram-канале.

Украинский политик выразил готовность Киева к переговорам, но лишь в том случае, если с 12 мая Москва согласится на полное прекращение огня.

«Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, длительное и надежное — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться», — заявил Зеленский.

Ранее в Совфеде высказались о предложении России по переговорам с Украиной. Сенатор Андрей Клишас заметил, что успешное начало переговорного процесса позволит снизить напряженность в Европе.