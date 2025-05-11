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11:36, 11 мая 2025Мир

В Совфеде высказались о предложении России по переговорам с Киевом

Клишас заявил, что предложение РФ о переговорах направлено на достижение мира
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Предложение от президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной направлено на долгосрочный мир, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, сообщает РИА Новости.

Кроме того, как считает сенатор, оно повлияет и на снятие напряженности в Европе.

До этого Путин заявил, что Москва предложила Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Начать следует без промедлений, и предложил дату — четверг, 15 мая. Российский лидер отметил, что стороны могут встретиться в Стамбуле.

Он напомнил, что переговоры проходили в Стамбуле в 2022 году и были прерваны Киевом по указанию Британии и других русофобов. С того времени ситуация для Киева катастрофически ухудшилась.

Ранее сообщалось, что журналист оценил последствия отказа Украины от предложения Путина.

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