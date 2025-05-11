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11:05, 11 мая 2025Мир

Журналист оценил последствия отказа Украины от предложения Путина

Журналист Боуз: Путин своим предложением о переговорах дал шанс Украине
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство РИА Новости / РИА Новости

Журналист Боуз рассказал, что ждет Украину в случае отказа от предложения Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, журналист Чей Боуз в социальной сети Х сказал, что предложение о прямых переговорах с Украиной дает шанс Киеву.

«Русские дали украинцам шанс. Если они им не воспользуются, Россия решит этот вопрос на поле боя», — говорится в его сообщении.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва предложила Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что речь идет о прямых переговорах без предварительных условий. Начать следует без промедлений, и предложил дату — четверг, 15 мая. Российский лидер отметил, что стороны могут встретиться в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле.

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