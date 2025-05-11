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01:53, 11 мая 2025Россия

Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле

РФ предложила Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва предложила Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Об этом российский лидер сообщил в ходе выступления перед журналистами, трансляцию которого ведет ТАСС.

«Мы неоднократно предлагали шаги по прекращению огня, никогда не отказывались от диалога с украинской стороной. Напомню еще раз: не мы прервали переговоры в 2022 году, это сделала украинская сторона. В этой связи, несмотря ни на что, мы предлагаем киевским властям возобновить переговоры», — сказал президент.

Он подчеркнул, что речь идет о прямых переговорах без предварительных условий. Путин добавил, что начать следует без промедлений, и предложил дату — четверг, 15 мая. Российский лидер отметил, что стороны могут встретиться в Стамбуле, «где они [переговоры] проводились ранее и где они были прерваны».

Ранее Путин заявил, что Киев не соблюдал предложенное Россией трехдневное перемирие.

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