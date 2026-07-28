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11:22, 28 июля 2026 (обновлено: 11:25, 28 июля 2026)Мир

Раскрыты ожидания Трампа от операции России на Украине

WSJ: Трамп изначально полагал, что Россия одержит верх над Украиной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп изначально полагал, что российские Вооруженные силы одержат верх над Украиной. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.

При этом, по словам источников, глава Белого дома стал хуже относиться к президенту России Владимиру Путину. Другой собеседник агентства добавил, что в последнее время Трамп начал импонировать президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как отмечает издание, Трамп заявил российскому лидеру, что хочет завершения войны, ссылаясь на большие потери с обеих сторон.

В той же статье сообщается, что Трамп снова оптимистически настроен по отношению к Зеленскому. Уточняется, что эти изменения произошли после нескольких встреч на полях глобальных саммитов, где украинский лидер пытался очаровать Трампа.

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