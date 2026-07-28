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Из жизни
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12:27, 28 июля 2026 (обновлено: 12:59, 28 июля 2026)Из жизни

Женщина нашла на чердаке логово хищного зверя

В США женщина нашла на чердаке логово рыси с детенышами
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Vladislav T. Jirousek / Shutterstock / Fotodom

В штате Аризона, США, рысь обустроила логово на чердаке жилого дома. Об этом сообщает People.

Владелица дома Карен рассказала, что на протяжении нескольких дней слышала странные звуки с чердака: царапанье, рычание и тяжелые шаги. Они убедили женщину, что в ее дом пробрался кто-то гораздо крупнее мыши. Она обратилась в организацию Critter Evictors, занимающуюся отловом диких зверей.

36-летний владелец компании Вернер Свенсон рассказал, что найденное на чердаке поразило его. Там со своими детенышами пряталась рысь. «Это один из самых необычных вызовов в нашей практике», — заявил Вернер.

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Сотрудники Critter Evictors решили выгнать рысь гуманным способом. «Каждый день мы наведывались к чердачному логову, давая матери-рыси возможность видеть, слышать и чуять, что в этом пространстве регулярно появляются люди», — объяснил Вернер.

В итоге рысь стала воспринимать чердак как небезопасное место и покинула его вместе с потомством. После этого работники изучили чердак, поняли, как зверь туда попал, и закрыли все дыры.

Ранее сообщалось, что житель городка Алтадена в США обнаружил медведя, устроившего себе логово под его домом. Крупный хищник весом более 250 килограммов жил там как минимум неделю.

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