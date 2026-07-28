Женщина нашла на чердаке логово хищного зверя

В США женщина нашла на чердаке логово рыси с детенышами

В штате Аризона, США, рысь обустроила логово на чердаке жилого дома. Об этом сообщает People.

Владелица дома Карен рассказала, что на протяжении нескольких дней слышала странные звуки с чердака: царапанье, рычание и тяжелые шаги. Они убедили женщину, что в ее дом пробрался кто-то гораздо крупнее мыши. Она обратилась в организацию Critter Evictors, занимающуюся отловом диких зверей.

36-летний владелец компании Вернер Свенсон рассказал, что найденное на чердаке поразило его. Там со своими детенышами пряталась рысь. «Это один из самых необычных вызовов в нашей практике», — заявил Вернер.

Сотрудники Critter Evictors решили выгнать рысь гуманным способом. «Каждый день мы наведывались к чердачному логову, давая матери-рыси возможность видеть, слышать и чуять, что в этом пространстве регулярно появляются люди», — объяснил Вернер.

В итоге рысь стала воспринимать чердак как небезопасное место и покинула его вместе с потомством. После этого работники изучили чердак, поняли, как зверь туда попал, и закрыли все дыры.

Ранее сообщалось, что житель городка Алтадена в США обнаружил медведя, устроившего себе логово под его домом. Крупный хищник весом более 250 килограммов жил там как минимум неделю.