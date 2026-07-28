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13:14, 28 июля 2026Путешествия

Мужчина пытался изнасиловать 65-летнюю туристку на пляже в Севастополе

Пьяный мужчина в Севастополе едва не надругался над 65-летней туристкой
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Отдыхающую на пляже в Севастополе туристку едва не изнасиловал пьяный мужчина. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По данным источника, инцидент произошел в районе Капитанской улицы. Женщина отдыхала на «дичке», где выпивал 34-летний рабочий. При невыясненных обстоятельствах он ударил путешественницу по лицу и пытался над ней надругаться, однако испугался и сбежал с места происшествия.

Уточняется, что пострадавшая получила множественные ушибы. Полиция нашла подозреваемого на следующий день. Проводится расследование.

Ранее туристы занялись утренним сексом на пляже в Таиланде. Очевидцы сняли происходящее на видео и обратились в полицию.

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