Раскрыты планы Зеленского на предстоящую встречу с Трампом

FT: Зеленский попытается убедить Трампа, что поддержка Украины отвечает интересам США

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в США попытается убедить американского лидера Дональда Трампа в том, что поддержка Киева отвечает интересам Соединенных Штатов. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

«По словам людей, близких к обоим президентам, задача [Зеленского] будет заключаться в том, чтобы убедить Трампа, что поддержка Украины отвечает интересам США, и апеллировать к стремлению президента ассоциироваться с успехом», — отмечается в публикации.

По данным издания, Зеленский также надеется убедить Трампа усилить давление на Россию, ускорить поставки систем противовоздушной обороны Patriot и углубить сотрудничество Киева и Вашингтона в сфере производства вооружений.

Ранее сообщалось, что темой встречи Трампа и Зеленского 28 июля станет процесс урегулирования разногласий между Москвой и Киевом.