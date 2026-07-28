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14:02, 28 июля 2026 (обновлено: 14:42, 28 июля 2026)Мир

Раскрыты планы Зеленского на предстоящую встречу с Трампом

FT: Зеленский попытается убедить Трампа, что поддержка Украины отвечает интересам США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в США попытается убедить американского лидера Дональда Трампа в том, что поддержка Киева отвечает интересам Соединенных Штатов. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

«По словам людей, близких к обоим президентам, задача [Зеленского] будет заключаться в том, чтобы убедить Трампа, что поддержка Украины отвечает интересам США, и апеллировать к стремлению президента ассоциироваться с успехом», — отмечается в публикации.

По данным издания, Зеленский также надеется убедить Трампа усилить давление на Россию, ускорить поставки систем противовоздушной обороны Patriot и углубить сотрудничество Киева и Вашингтона в сфере производства вооружений.

Ранее сообщалось, что темой встречи Трампа и Зеленского 28 июля станет процесс урегулирования разногласий между Москвой и Киевом.

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