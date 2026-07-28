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15:08, 28 июля 2026Спорт

Объявлен новый главный тренер сборной Италии по футболу

Новым главным тренером сборной Италии по футболу станет Роберто Манчини
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Ciro De Luca / Reuters

Объявлен новый главный тренер сборной Италии по футболу. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своей странице в Х.

Новым главным тренером сборной Италии по футболу станет Роберто Манчини. Он сменит на этом посту Дженнаро Гаттузо. Манчини уже работал с итальянской сборной с 2018 по 2023 годы. Под его руководством «скуадра адзурра» стала чемпионом Европы в 2021 году.

Возглавить сборную Италии должен был чемпион мира 2006 года Андреа Пирло, но из-за того, что он сотрудничает с российской букмекерской компанией, от его кандидатуры отказались. Также из национальной команды ушли ее технический директор Паоло Мальдини и его советник Леонардо.

Ожидается, что на место Мальдини будет назначен Клаудио Раньери. В прошлом сезоне он был советником правления в «Роме».

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