Зеленский покинул Белый дом, где провел закрытую встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский покинул Белый дом, где провел закрытую встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает «Страна.ua».

Встреча Зеленского и Трампа продлилась почти час. Других подробностей не приводится.

Ранее журналисты сообщали, что лидеры обсудят процесс разрешения разногласий между Москвой и Киевом, а также разрешение на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Владимир Зеленский прибыл в США для участия в церемонии прощания американского сенатора-республиканца Линдси Грэма внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого не стало 11 июля. Накануне сенаторы Конгресса США от обеих партий согласовали законопроект о «сокрушительных санкциях» против России, автором которых был ушедший чиновник.