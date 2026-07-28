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18:07, 28 июля 2026 (обновлено: 18:14, 28 июля 2026)Бывший СССР

Зеленский покинул Трампа

Зеленский покинул Белый дом, где провел закрытую встречу с Трампом
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский покинул Белый дом, где провел закрытую встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает «Страна.ua».

Встреча Зеленского и Трампа продлилась почти час. Других подробностей не приводится.

Ранее журналисты сообщали, что лидеры обсудят процесс разрешения разногласий между Москвой и Киевом, а также разрешение на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Владимир Зеленский прибыл в США для участия в церемонии прощания американского сенатора-республиканца Линдси Грэма внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого не стало 11 июля. Накануне сенаторы Конгресса США от обеих партий согласовали законопроект о «сокрушительных санкциях» против России, автором которых был ушедший чиновник.

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