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21:07, 28 июля 2026 (обновлено: 21:18, 28 июля 2026)Мир

В США оценили встречу Трампа с Зеленским

Newsmax: Встреча Трампа и Зеленского была очень предметной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Журналистка Newsmax Нана Саджайя в соцсети X оценила встречу президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

«Источник, знакомый с ходом встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете сегодня, сообщил мне, что она была "очень предметной"», — написала она.

Журналистка отметила, что президенты обсуждали пути завершения конфликта на Украине, выдачу лицензий в качестве долгосрочной цели, а также поездку спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Киев для «создания нового импульса дипломатическим усилиям».

Зеленский ранее сообщил, что стороны обсудили производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса Patriot.

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