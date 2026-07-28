В США оценили встречу Трампа с Зеленским

Newsmax: Встреча Трампа и Зеленского была очень предметной

Журналистка Newsmax Нана Саджайя в соцсети X оценила встречу президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

«Источник, знакомый с ходом встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете сегодня, сообщил мне, что она была "очень предметной"», — написала она.

Журналистка отметила, что президенты обсуждали пути завершения конфликта на Украине, выдачу лицензий в качестве долгосрочной цели, а также поездку спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Киев для «создания нового импульса дипломатическим усилиям».

Зеленский ранее сообщил, что стороны обсудили производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса Patriot.

