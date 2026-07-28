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18:28, 28 июля 2026 (обновлено: 18:33, 28 июля 2026)Бывший СССР

Зеленский раскрыл подробности встречи с Трампом

Зеленский заявил, что обсудил с Трампом производство ракет-перехватчиков Patriot
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с американским лидером Дональдом Трампом производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Обсудили с президентом [Трампом] лицензии на производство перехватчиков для систем Patriot и некоторые другие идеи, которые могут помочь», — подчеркнул Зеленский.

Зеленский также сообщил, что обсудил с Трампом активизацию дипломатического процесса. По его словам, стороны согласуют «детали их дальнейшего взаимодействия». Кроме того, украинский лидер назвал встречу с Трампом «хорошей».

Владимир Зеленский прибыл в США для участия в церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого не стало 11 июля. Накануне ухода из жизни он разработал законопроект о «сокрушительных санкциях» против России. Ранее американские сенаторы согласовали этот законопроект ограничений в отношении Москвы.

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