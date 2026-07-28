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19:12, 28 июля 2026 (обновлено: 19:24, 28 июля 2026)Культура

Путин поздравил с юбилеем звезду «Принцессы цирка» Белохвостикову

Владимир Путин поздравил с 75-летием народную артистку России Наталью Белохвостикову
Андрей Шеньшаков

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил актрису Наталию Белохвостикову с юбилеем. Об этом говорится в соответствующей телеграмме на сайте Кремля.

Глава государства адресовал народной артистке России теплые слова, отметив, что она принадлежит к выдающейся плеяде отечественного кино. Белохвостикова, известная по ролям в картинах «Тегеран-43» и «Принцесса цирка», отмечает 75-летие.

«Вы принадлежите к плеяде мастеров, вписавших яркие страницы в летопись отечественного киноискусства. Ваш творческий путь, отмеченный талантливыми и самобытными актерскими работами, достоин глубокого признания», — говорится в сообщении.

Путин также пожелал актрисе доброго здоровья.

Ранее президент России поздравил народную артистку РФ Ирину Алферову с 75-летним юбилеем.

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