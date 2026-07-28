«До Харькова ракета долетит за 13-20 минут». Иран пригрозил Украине ответом на удар по торговому судну в Каспийском море

Малеки: Иран ответит на удар Украины по торговому судну в Каспийском море

Иран пообещал обязательный военный ответ Украине на атаку по торговому судну в Каспийском море. Об этом заявил член комиссии парламента Исламской Республики по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки.

«Мы ответили по дипломатическому каналу, предъявили ультиматум, но военный ответ непременно последует», — заверил иранский депутат.

Малеки подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) Ирана уже разрабатывают военный ответ Украине.

В свою очередь, глава израильского МИД Гидеон Саар заявил, что Украина и Израиль обсудили вызовы в сфере безопасности, включая возможные атаки со стороны Ирана. «Сегодня я провел беседу со своим украинским коллегой, министром иностранных дел Андреем Сибигой. Мы обсудили вызовы, стоящие перед нашими странами, в частности, угрозу, исходящую от Ирана», — сказал дипломат.

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Украина атаковала иранское судно в Каспийском море

Украина 25 июля атаковала иранское торговое судно в Каспийском море. Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) Ирана.

В результате на судне случился взрыв, из-за которого один моряк погиб и еще один получил ранения.

«Эта атака является нарушением статьи 2 пункта 4 Устава ООН и актом агрессии, который может еще больше разжечь пламя войны», — заявили в иранском МИД.

На Украине подсчитали подлетное время ракет Ирана

Украинское издание «Телеграф» опубликовало примерные подсчеты, согласно которым иранские ракеты могут достичь территории Украины за 15-20 минут.

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

«Иран располагает баллистическими ракетами средней дальности, отдельные модели которых теоретически способны достигать территории Украины. Речь идет о ракетах Ghadr, Emad, Sejjjil, Khorramshahr», — сказано в материале.

Скорость полета зависит от конечной точки, высоты и траектории полета. Так, до Харькова иранская ракета долетит за 13-20 минут, а до Львова — за 13-30 минут.

Иран обратился к Западу с призывом о Зеленском

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Бакаи заявил, что Запад должен лучше контролировать президента Украины Владимира Зеленского после атаки на иранское торговое судно в Каспийском море.

«Те, кто поддерживает правительство Украины, должны нести ответственность. Последствия таких действий будут непредсказуемыми (...). Поведение президента Украины напоминает действия анархистов, совершавших накануне Первой мировой войны демонстративные и крайне опасные действия, последствия которых затронули всю Европу», — подчеркнул дипломат.

Бакаи также призвал западные страны «лучше контролировать» Зеленского, поскольку «действия Киева противоречат Уставу ООН и являются опасной авантюрой, которая повлечет за собой ответные меры».

Фото: Alina Smutko / Reuters

В России допустили ракетный удар Ирана по Украине

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что Иран может нанести ракетный удар по Украине после атаки Киева на танкер в Каспийском море. Парламентарий подчеркнул, что у Тегерана есть возможности ударить баллистическими ракетами по территории Украины.

«Мы с вами за последний год наблюдаем, как Иран на все выпады против него отвечает, на все действия, поэтому Иран точно не оставит это без внимания», — пояснил он.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, в свою очередь, заявил, что Москве не надо вмешиваться в отношения Киева и Тегерана. «В свое время, когда мы наносили ракетный удар по Сирии, они [Иран] пропустили наши самолеты, наши ракеты, которые летели с Каспийского моря. Я не думаю, что мы должны вмешиваться в этот вопрос. Я думаю, если они нас предупредят, наверное, мы не будем препятствовать. Это внутреннее дело руководства Ирана», — прокомментировал Джабаров.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя удар по судну в Каспийском море, заявил, что Украина атакует разные страны, действия Киева агрессивны. «Ранее киевский режим атаковал Федеративную Республику Германия, взорвав объект критически важной энергетической инфраструктуры. Сейчас он атаковал Иран, ударив по иранскому судну. Киевский режим атаковал Казахстан, ударив по собственности Казахстана — казахстанской компании, она является совладельцем КТК. Что это, если не атака на страну», — сообщил официальный представитель Кремля.