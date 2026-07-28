Украина обсудила с Израилем возможную атаку Ирана

Главы МИД Украины и Израиля обсудили возможные атаки со стороны Ирана

Украина и Израиль обсудили вызовы в сфере безопасности, включая возможные атаки со стороны Ирана. Об этом сообщил глава израильского МИД Гидеон Саар в своем аккаунте социальной сети Х.

«Сегодня я провел беседу со своим украинским коллегой, министром иностранных дел Андреем Сибигой. Мы обсудили вызовы, стоящие перед нашими странами, в частности, угрозу, исходящую от Ирана», — заявил дипломат.

25 июля Украина ударила по иранскому торговому судну в Каспийском море, после чего произошел взрыв. Один из членов экипажа стал жертвой атаки и еще один получил ранения.

Первый вице-спикер иранского парламента Али Никзад заявил, что Исламская Республика ответит на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), а официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Бакаи призвал Запад лучше контролировать украинского лидера Владимира Зеленского.