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18:57, 28 июля 2026Мир

Украина обсудила с Израилем возможную атаку Ирана

Главы МИД Украины и Израиля обсудили возможные атаки со стороны Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Украина и Израиль обсудили вызовы в сфере безопасности, включая возможные атаки со стороны Ирана. Об этом сообщил глава израильского МИД Гидеон Саар в своем аккаунте социальной сети Х.

«Сегодня я провел беседу со своим украинским коллегой, министром иностранных дел Андреем Сибигой. Мы обсудили вызовы, стоящие перед нашими странами, в частности, угрозу, исходящую от Ирана», — заявил дипломат.

25 июля Украина ударила по иранскому торговому судну в Каспийском море, после чего произошел взрыв. Один из членов экипажа стал жертвой атаки и еще один получил ранения.

Первый вице-спикер иранского парламента Али Никзад заявил, что Исламская Республика ответит на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), а официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Бакаи призвал Запад лучше контролировать украинского лидера Владимира Зеленского.

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