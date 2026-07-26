Иран пообещал ответить Украине за нападение на судно в Каспийском море

Иран ответит на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на торговое судно в Каспийском море. Об этом заявил первый вице-спикер иранского парламента Али Никзад, передает агентство Fars.
«Любая точка, откуда совершается агрессия против нашей страны и нашей территории, безусловно, станет законной целью наших вооруженных сил, и недальновидные действия правительства Украины не останутся без ответа», — отметил он.
25 июля Украина нанесла удар по иранскому торговому судну. В результате нападения на судне произошел взрыв.
Позже Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины. Дипломаты в Тегеране вручили украинскому коллеге ноту протеста.