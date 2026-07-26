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15:02, 26 июля 2026Мир

Иран пообещал ответить Украине за нападение на судно в Каспийском море

Али Никзад: Иран ответит на атаку ВСУ на торговое судно в Каспийском море
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Иран ответит на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на торговое судно в Каспийском море. Об этом заявил первый вице-спикер иранского парламента Али Никзад, передает агентство Fars.

«Любая точка, откуда совершается агрессия против нашей страны и нашей территории, безусловно, станет законной целью наших вооруженных сил, и недальновидные действия правительства Украины не останутся без ответа», — отметил он.

25 июля Украина нанесла удар по иранскому торговому судну. В результате нападения на судне произошел взрыв.

Позже Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины. Дипломаты в Тегеране вручили украинскому коллеге ноту протеста.

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