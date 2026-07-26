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15:39, 26 июля 2026 (обновлено: 15:57, 26 июля 2026)Бывший СССР

В Кремле напомнили о предложениях Украине

Песков: Путин озвучил все предложения России по Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин уже озвучил все предложения Москвы по урегулированию украинского конфликта и Киев их хорошо знает. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Все предложения со стороны России уже были озвучены президентом Путиным, верховным главнокомандующим. И в киевском режиме очень хорошо знают, что нужно делать», — рассказал официальный представитель Кремля.

Ранее эксперт по международной безопасности Марк Эпископос заявил, что Россия всегда показывала стремление урегулировать конфликт на Украине путем переговоров. В то же время он указал, что Киев при поддержке США и Европы торпедирует реальные договоренности и не хочет на себя брать никаких обязательств.

25 июля Песков заявил, что заморозка конфликта на Украине невозможна с учетом позиции Киева. Он также подчеркнул, что Путин называл конкретные условия, которые позволят полноценно урегулировать ситуацию.

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