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16:24, 26 июля 2026 (обновлено: 16:32, 26 июля 2026)Россия

Путин назвал важную деталь в проведении СВО

Путин: Военно-морской флот играет важную роль в проведении СВО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Военно-морской флот (ВМФ) России играет важную роль в проведении Специальной военной операции (СВО) и решении ключевых задач по обеспечению безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Корабельные комплексы наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием. Морпехи идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно. Вся страна их поддерживает и ждет возвращения домой с победой», — рассказал глава государства.

Путин также подчеркнул, что с историей русского флота связаны выдающиеся географические открытия, а также памятные даты военной истории. При этом он подчеркнул, что военно-морские силы играют ведущую роль в современных вопросах безопасности, включая обеспечение ядерной триады.

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