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Забота о себе
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16:36, 26 июля 2026Забота о себе

Россиянам назвали максимально допустимое количество огурцов и помидоров в день

Диетолог Поляков: В день можно съесть не более 500 граммов помидоров и огурцов
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Metin Ozer / Unsplash

Чтобы получить от огурцов и помидоров исключительно пользу, нельзя злоупотреблять ими, заявил диетолог-эндокринолог Антон Поляков. Максимально допустимое количество этих сезонных овощей он назвал россиянам в разговоре с aif.ru.

По словам Полякова, в день можно съесть не более двух среднего размера помидоров и двух небольших огурцов, что соответствует примерно 500 граммам. Он отметил, что такое количество овощей поможет получить из них достаточное количество клетчатки и питательных веществ и при этом не перегрузить организм потенциальными раздражителями.

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В то же время специалист призвал не пытаться закрыть суточную норму овощей и фруктов исключительно помидорами и огурцами. «Остальную дневную норму по клетчатке лучше добирать за счет других сезонных овощей: зелени, кабачков, болгарского перца, капусты. Так рацион будет разнообразнее и безопаснее», — уточнил Поляков.

Ранее нутрициолог Николай Миллер раскрыл способ избежать вреда от употребления арбуза. Здоровым людям лучше есть его в первой половине дня, чтобы частые позывы в туалет не прерывали полноценный сон, посоветовал он.

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