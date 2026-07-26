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16:44, 26 июля 2026 (обновлено: 17:07, 26 июля 2026)Россия

Путин лично поздравил моряков с Днем ВМФ

Путин поздравил моряков с Днем ВМФ в Главном Адмиралтействе
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин лично поздравил моряков с Днем Военно-морского флота (ВМФ) в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

«Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота», — обратился глава государства. Моряки ответили ему троекратным «Ура!».

Кроме того, президент России провел церемонию вручения государственных наград военнослужащим ВМФ. Путин подчеркнул, что преданность Отечеству всегда была значимой опорой для российского флота, а также указал на отвагу и мужество моряков.

Ранее Путин заявил, что Военно-морской флот России играет важную роль в проведении специальной военной операции и решении ключевых вопросов по обеспечению безопасности. Он также обратил внимание на важную роль морской пехоты в выполнении боевых задач.

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