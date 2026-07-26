В Кремле оценили ход СВО словами «знают, что делают»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о ходе специальной военной операции (СВО) словами «знают, что делают». Его цитирует ТАСС.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) РФ выбивают военный и околовоенный потенциал Украины — снижают ее способность совершать теракты.
«Они [военные ВС России] знают, что они делают, и по мере необходимости они выбивают военный потенциал Украины, околовоенный потенциал Украины, тем самым снижая в целом способность киевского режима совершать такие террористические действия», — уточнил Песков.
Президент России Владимир Путин 26 июля заявил, что Военно-морской флот играет важную роль в проведении СВО и решении ключевых задач по обеспечению безопасности страны.