В Кремле оценили ход СВО словами «знают, что делают»

Песков: ВС России в зоне СВО знают, что делают

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о ходе специальной военной операции (СВО) словами «знают, что делают». Его цитирует ТАСС.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) РФ выбивают военный и околовоенный потенциал Украины — снижают ее способность совершать теракты.

«Они [военные ВС России] знают, что они делают, и по мере необходимости они выбивают военный потенциал Украины, околовоенный потенциал Украины, тем самым снижая в целом способность киевского режима совершать такие террористические действия», — уточнил Песков.

Президент России Владимир Путин 26 июля заявил, что Военно-морской флот играет важную роль в проведении СВО и решении ключевых задач по обеспечению безопасности страны.