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17:33, 26 июля 2026 (обновлено: 17:36, 26 июля 2026)Россия

Ребенок захотел пройти на детскую площадку в Петербурге, был зажат воротами и не выжил

Пятилетний ребенок был зажат воротами в Санкт-Петербурге и не выжил
Алина Черненко

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Голову пятилетнего ребенка зажало автоматическими воротами, когда он попытался пройти на детскую площадку в Санкт-Петербурге. Об этом пишет 78.ru.

Несчастный случай произошел 23 июля на Коломенской улице. Водитель, собиравшийся выезжать из двора, не заметил ребенка и дистанционно открыл ворота.

Пострадавший мальчик оказался в реанимации с черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа. Мать ребенка рассказала, что врачи сделали все возможное, но он не выжил.

Ранее в Бразилии 11-летнего мальчика раздавило стойкой ворот после футбольного матча отца. Они были плохо закреплены и ударили ребенка по голове.

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