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17:55, 26 июля 2026 (обновлено: 18:11, 26 июля 2026)Мир

В США раскрыли роль Трампа в конфликте с Ираном

В США заявили, что Трамп создает пространство для переговоров с Ираном
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Президент США Дональд Трамп создает пространство для проведения переговоров с Ираном. Роль американского лидера в конфликте с Тегераном обозначил представитель Соединенных Штатов при ООН Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.

«Трамп создает пространство для переговоров», — отметил он.

Уолтц также указал, что методы главы Белого дома создают определенный простор для процесса переговоров, которые ведутся с Ираном.

Ранее СМИ писали, что Трамп решил пока не усиливать военную кампанию против Ирана. Решение объясняли опасениями американского лидера, что эскалация конфликта приведет к истощению и так сократившихся запасов перехватчиков Patriot и другого оружия на Ближнем Востоке.

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