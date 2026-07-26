В США раскрыли роль Трампа в конфликте с Ираном

В США заявили, что Трамп создает пространство для переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп создает пространство для проведения переговоров с Ираном. Роль американского лидера в конфликте с Тегераном обозначил представитель Соединенных Штатов при ООН Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.

«Трамп создает пространство для переговоров», — отметил он.

Уолтц также указал, что методы главы Белого дома создают определенный простор для процесса переговоров, которые ведутся с Ираном.

Ранее СМИ писали, что Трамп решил пока не усиливать военную кампанию против Ирана. Решение объясняли опасениями американского лидера, что эскалация конфликта приведет к истощению и так сократившихся запасов перехватчиков Patriot и другого оружия на Ближнем Востоке.