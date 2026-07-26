Стремительно идущее ко дну судно вблизи Одессы сняли на видео

Вблизи Одессы заметили стремительно тонущее грузовое судно. Соответствующие кадры публикует издание «Страна.ua» в Telegram.
На кадрах видно, как судно накренилось на бок. Его корма полностью ушла под воду.
Что это за судно — не уточняется, однако авторы канала напомнили, что Минобороны России ранее отчиталось о поражении в Черном море балкера, который шел в украинский порт.
Ранее в российском Минобороны рассказали о поражении контейнерного терминала с грузами военного назначения в порту Черноморск, а также морского судна типа балкер, осуществлявшего доставку грузов ВСУ, недалеко от Одессы.