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18:35, 26 июля 2026 (обновлено: 18:47, 26 июля 2026)Бывший СССР

Стремительно идущее ко дну судно вблизи Одессы сняли на видео

Идущее ко дну у Одессы судно попало на видео
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Вблизи Одессы заметили стремительно тонущее грузовое судно. Соответствующие кадры публикует издание «Страна.ua» в Telegram.

На кадрах видно, как судно накренилось на бок. Его корма полностью ушла под воду.

Что это за судно — не уточняется, однако авторы канала напомнили, что Минобороны России ранее отчиталось о поражении в Черном море балкера, который шел в украинский порт.

Ранее в российском Минобороны рассказали о поражении контейнерного терминала с грузами военного назначения в порту Черноморск, а также морского судна типа балкер, осуществлявшего доставку грузов ВСУ, недалеко от Одессы.

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