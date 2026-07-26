Путин назвал пишущих историю страны россиян

Путин заявил, что военнослужащие пишут историю России

Российские военнослужащие пишут историю страны. Об этом во время выступления в Санкт-Петербурге перед моряками в День Военно-морского флота заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Знаете, ведь река времени, она бесконечна. И каждая эпоха рождает своих героев. И таких, как вы, и таких, которых с нами уже нет, к сожалению. Но они пишут историю. Вот вы и наши боевые товарищи, которые жизнь свою отдали за Россию, за Родину, вот, все вы пишете историю», — заявил глава государства.

Путин добавил, что страна должна знать свою историю.

Российский лидер прибыл 26 июля в Санкт-Петербург, где выступил перед моряками, обсудив потенциал российского флота, ход спецоперации и другие темы.