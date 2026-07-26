Стало известно о состоянии здоровья Аллы Пугачевой

Shot: Алла Пугачева четыре месяца была прикована к кровати из-за перелома ноги

Российская эстрадная исполнительница Алла Пугачева четыре месяца была прикована к кровати из-за перелома ноги. О состоянии здоровья певицы пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, 76-летняя артистка сломала ногу и повредила тазобедренный сустав после падения. В течение четырех месяцев она почти не ходила и опасалась, что больше никогда не встанет на ноги. Более того, из-за травмы у Пугачевой начались панические атаки.

Сейчас, как отметил Shot, певица передвигается с помощью трости. По словам врачей, полное восстановление с момента травмы может занять до полугода.

Ранее Пугачева заявила о готовности выступить в Киеве. В беседе с украинскими журналистами она добавила, что готова сделать это под мирным небом.

В ответ на заявление исполнительницы депутат Госдумы Александр Толмачев указал, что русский язык может прозвучать на концерте в столице Украины только в случае победы России, а на украинском языке у певицы есть лишь одна песня.