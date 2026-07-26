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16:29, 26 июля 2026 (обновлено: 16:33, 26 июля 2026)Культура

Алла Пугачева ответила на вопрос о планах выступить в Киеве

Алла Пугачева заявила о готовности выступить в Киеве
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская эстрадная исполнительница Алла Пугачева заявила о готовности выступить в Киеве. Об этом сообщает издание «Абзац».

«Конечно, давайте. Пригласите — споем вместе», — сообщила она, отвечая на вопрос украинских журналистов.

Когда у Максима Галкина (признан Минюстом РФ иностранным агентом) спросили, планирует ли он поездку в столицу Украины, он растерялся и назвал вопрос странным.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин появились на музыкальном мероприятии латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале. Знаменитости, которые оказались почетными гостями фестиваля, предстали перед камерами держащимися за руки.

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