Алла Пугачева ответила на вопрос о планах выступить в Киеве

Алла Пугачева заявила о готовности выступить в Киеве

Российская эстрадная исполнительница Алла Пугачева заявила о готовности выступить в Киеве. Об этом сообщает издание «Абзац».

«Конечно, давайте. Пригласите — споем вместе», — сообщила она, отвечая на вопрос украинских журналистов.

Когда у Максима Галкина (признан Минюстом РФ иностранным агентом) спросили, планирует ли он поездку в столицу Украины, он растерялся и назвал вопрос странным.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин появились на музыкальном мероприятии латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале. Знаменитости, которые оказались почетными гостями фестиваля, предстали перед камерами держащимися за руки.