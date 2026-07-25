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10:13, 25 июля 2026 (обновлено: 10:46, 25 июля 2026)Культура

Пугачева и Галкин появились на фестивале в Юрмале

Максим Галкин и Алла Пугачева появились на музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале
Мария Винар

Эстрадная певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин (признан Минюстом РФ иностранным агентом) появились на музыкальном мероприятии латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале. Видео опубликовано в аккаунте фестиваля Laima Rendezvous Jurmala в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитости, которые оказались почетными гостями фестиваля, предстали перед камерами державшимися за руки. 50-летний артист выбрал для выхода в свет белые брюки, полосатый пиджак и бежевую футболку. 77-летняя певица, в свою очередь, предпочла широкие штаны, черную футболку и серый пиджак. На ее лице присутствовал макияж с акцентом на яркие стрелки и нюдовую помаду.

Фестиваль Laima Rendezvous Jurmala проходит с 2015 года. На его сцене выступают как и профессиональные артисты, так и начинающие. В этом году на мероприятие пригласили Монеточку (признана Минюстом РФ иностранным агентом), Noize MC (признан Минюстом РФ иностранным агентом), Андрея Макаревича (признан Минюстом РФ иностранным агентом), Семена Слепакова (признан Минюстом РФ иностранным агентом) и других знаменитостей.

Ранее Вайкуле высказалась о дружбе с Галкиным и Пугачевой. Артистка рассказала, что регулярно общается с певицей и проводит время с ее семьей. Лайма сообщила, что любит заниматься спортом и ездить на велосипеде, как и супруг ее подруги.

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