Вайкуле рассказала о дружбе с Пугачевой и Галкиным

Лайма Вайкуле сообщила, что занимается спортом с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным

Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала о дружбе с покинувшими Россию певицей Аллой Пугачевой и ее супругом Максимом Галкиным (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Этим она поделилась в шоу «И грянул Грэм».

По словам артистки, она регулярно общается с Пугачевой и проводит время с ее семьей. Лайма сообщила, что любит заниматься спортом и ездить на велосипеде, как и Максим Галкин. Вместе с Примадонной Вайкуле устраивает пешие прогулки.

«Мы занимаемся спортом, проветриваем свою голову и успокаиваем свое сердце, чтобы оно билось ровно, несмотря на то, что происходят несправедливые вещи вокруг», — пояснила исполнительница хита «Вернисаж».

В том же интервью Вайкуле призналась, что учит русский язык. По словам артистки, совершенствоваться в языке ей помогает уехавший из России лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иностранным агентом).