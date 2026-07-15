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20:48, 15 июля 2026Культура

Лайма Вайкуле призналась в изучении русского языка

Критикующая Россию певица Лайма Вайкуле заявила, что учит русский язык из-за Макаревича
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Лайма Вайкуле, которая после начала специальной военной операции (СВО) покинула Россию и активно выражает русофобскую позицию, призналась, что учит русский язык. Об этом она рассказала в шоу «И Грянул Грэм».

По словам артистки, совершенствоваться в русском языке ей помогает уехавший из России музыкант Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иностранным агентом).

«Русский язык уже не моден, а я его начинаю учить благодаря Андрею. Я вроде как хорошо говорю, но это не мой родной язык. Есть слова, значения которых я до сих пор не знаю», — призналась Вайкуле.

Ранее советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле вызвала негодование украинцев, исполнив песню на родном для них языке.

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