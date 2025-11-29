Культура
14:57, 29 ноября 2025Культура

Лайму Вайкуле раскритиковали из-за песни на украинском языке

На Украине пользователи сети раскритиковали Лайму Вайкуле за украинскую песню
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал SHOT

Советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле вызвала негодование украинцев, исполнив песню на родном для них языке. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Украинские интернет-пользователи раскритиковали новогодний рекламный ролик сети супермаркетов АТБ, участие в котором приняла Вайкуле. В нем знаменитость исполнила украинскую песню «Щедрик». Выбор кандидатуры на участие в рекламе смутил украинцев. В комментариях в соцсетях они настаивают, что на протяжении многих лет артистка была частью российского шоу-бизнеса, поэтому не может работать с местной торговой сетью.

Вайкуле покинула Россию после начала специальной военной операции: сначала она вернулась в Латвию, затем перебралась в Соединенные Штаты. Ранее она призналась, что из-за военного конфликта она поначалу думала, что больше никогда не сможет петь по-русски. Впоследствии, однако, певица приняла, что это продиктовано эмоциями и сам по себе язык ни в чем не виноват.

