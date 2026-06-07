Российский дрон вывел беженцев в ДНР

РИА Новости: Российский БПЛА вывел беженцев из Родинского

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вывел беженцев из Родинского Донецкой Народной Республики (ДНР) во время пасхального перемирия 12 апреля. Об этом рассказал местный житель в беседе с РИА Новости.

По его словам, во время эвакуации над группой беженцев несколько раз пролетали БПЛА. Один из дронов завис в воздухе, наблюдая за людьми.

«Я говорю: "Стоп, это российский, он нас, наверное, сопровождать будет". И он нас повел... Потом еще дроны подлетели, тоже сопровождали нас, показывали дорогу. А затем военные нас встретили и отвели в безопасное место», — рассказал беженец.

Ранее сообщалось, что беженец из Красноармейска (украинское название — Покровск) спас трех тяжелораненых российских военных во время боев за город. По словам мужчины, он на протяжении трех суток откапывал засыпанного бойца, а после в покрывале перетащил его через минное поле.