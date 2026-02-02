Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:06, 2 февраля 2026Бывший СССР

Беженец из Красноармейска спас трех российских военных

Беженец из Красноармейска спас трех тяжелораненых российских военных
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Беженец из Красноармейска (украинское название — Покровск) спас трех тяжелораненых российских военных во время боев за город. Об этом он рассказал ТАСС.

По словам мужчины, он на протяжении трех суток откапывал засыпанного бойца, а после в покрывале перетащил его через минное поле. Еще двое бойцов сами пришли к нему домой за помощью.

«В конце ноября пришли русские пацаны. У меня прям на глазах случился бой. Трое украинцев и где-то 20 их "фипиков" (FPV-дронов — прим. «Ленты.ру») их прикрывали. Трое русских пацанов тяжело ранены были. Одного из них засыпало. Трое суток я его откапывал, этого парня. Мне было жалко, я слышал, как он кричал. (...) Я откопал. Потом по минному полю в покрывале тянул его к себе, спрятал его у себя в подвале. Раздел, переодел. Оказывал помощь», — рассказал житель города.

Он отметил, что после к нему домой пришли еще двое российских военных, автомат и рацию одного из которых он позже забирал с поля боя. Впоследствии мужчина также связывался с командиром, так как боец был контужен и не мог разговаривать самостоятельно.

При этом все время неподалеку находились бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что впоследствии всех троих военнослужащих удалось эвакуировать.

Ранее стало известно, как стальной жетон спас российского бойца в сражениях за Красноармейск. Отмечается, что жетон смог остановить пулю во время стычки с украинскими военными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Старом Осколе из-за беспилотника ВСУ загорелся и рухнул дом. Под завалами нашли тела жертв

    «Знает английский и очень умна». В файлах Эпштейна нашли российский след, ведущий к модельному агентству из Краснодара

    В России могла появиться оспа обезьян. Чем грозит этот вирус

    Бывший еврокомиссар раскритиковал фон дер Ляйен

    В России собрались повысить корпоративные платежи за электричество

    Мальчик вышел из комы благодаря голосам одноклассников

    ВС России уничтожили два состава с бойцами и техникой ВСУ

    Еврокомиссию уличили в недостатке мужества

    В атаках ВСУ по России увидели опасную закономерность

    Ариана Гранде высмеяла Vogue за нелепую деталь на ее фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok