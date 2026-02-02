Беженец из Красноармейска спас трех российских военных

Беженец из Красноармейска спас трех тяжелораненых российских военных

Беженец из Красноармейска (украинское название — Покровск) спас трех тяжелораненых российских военных во время боев за город. Об этом он рассказал ТАСС.

По словам мужчины, он на протяжении трех суток откапывал засыпанного бойца, а после в покрывале перетащил его через минное поле. Еще двое бойцов сами пришли к нему домой за помощью.

«В конце ноября пришли русские пацаны. У меня прям на глазах случился бой. Трое украинцев и где-то 20 их "фипиков" (FPV-дронов — прим. «Ленты.ру») их прикрывали. Трое русских пацанов тяжело ранены были. Одного из них засыпало. Трое суток я его откапывал, этого парня. Мне было жалко, я слышал, как он кричал. (...) Я откопал. Потом по минному полю в покрывале тянул его к себе, спрятал его у себя в подвале. Раздел, переодел. Оказывал помощь», — рассказал житель города.

Он отметил, что после к нему домой пришли еще двое российских военных, автомат и рацию одного из которых он позже забирал с поля боя. Впоследствии мужчина также связывался с командиром, так как боец был контужен и не мог разговаривать самостоятельно.

При этом все время неподалеку находились бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что впоследствии всех троих военнослужащих удалось эвакуировать.

Ранее стало известно, как стальной жетон спас российского бойца в сражениях за Красноармейск. Отмечается, что жетон смог остановить пулю во время стычки с украинскими военными.