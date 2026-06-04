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08:59, 4 июня 2026Россия

Объявлено о смертельной атаке ВСУ на поезд в Крыму

Глава Крыма Аксенов сообщил о смертельной атаке ВСУ на пригородный поезд
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о смертельной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пригородный поезд, который ехал по маршруту Азовский — Керчь. Заявление чиновника опубликовано в Telegram.

Как сообщил Аксенов, при ударе ВСУ пострадали четыре человека, один из них не выжил.

Соболезнования родным и близким погибшего. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим. Органы власти окажут всю необходимую помощь и поддержку

Сергей Аксенов

Днем ранее, 3 июня, ВСУ атаковали пассажирский поезд на железнодорожной станции Джанкой в Крыму. Несколько вагонов получили повреждения. Утверждалось, что в результате обстрела есть пострадавшие, в том числе дети.

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