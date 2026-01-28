Боец СВО выжил благодаря армейскому жетону

Жетон бойца ВС РФ с позывным Татарин спас ему жизнь, остановив пулю ВСУ

Нагрудный жетон бойца Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным Татарин спас ему жизнь в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил РИА Новости его сослуживец с позывным Болтон.

По его словам, Татарина мобилизовали в 2022 году. Тогда в военкомате предложили бойцам алюминиевые жетоны, однако группа решила приобрести за дополнительную плату стальные. Спустя три года при зачистке Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР) российские военные наткнулись на бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые начали стрелять по ним. «Татарин шел первый и получил осколочные ранения. Бронежилет принял пули, и одна прошла "броню": ее остановил тот самый стальной жетон», — отметил собеседник агентства.

Ранее боец СВО выжил благодаря полученному от матери подарку — бронежилету. В зоне боевых действий рядом с мужчиной произошел взрыв. Амуниция, подаренная матерью в начале его службы, выдержала удар и спасла военнослужащего.