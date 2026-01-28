Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:49, 28 января 2026Россия

Боец СВО выжил благодаря армейскому жетону

Жетон бойца ВС РФ с позывным Татарин спас ему жизнь, остановив пулю ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Нагрудный жетон бойца Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным Татарин спас ему жизнь в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил РИА Новости его сослуживец с позывным Болтон.

По его словам, Татарина мобилизовали в 2022 году. Тогда в военкомате предложили бойцам алюминиевые жетоны, однако группа решила приобрести за дополнительную плату стальные. Спустя три года при зачистке Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР) российские военные наткнулись на бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые начали стрелять по ним. «Татарин шел первый и получил осколочные ранения. Бронежилет принял пули, и одна прошла "броню": ее остановил тот самый стальной жетон», — отметил собеседник агентства.

Ранее боец СВО выжил благодаря полученному от матери подарку — бронежилету. В зоне боевых действий рядом с мужчиной произошел взрыв. Амуниция, подаренная матерью в начале его службы, выдержала удар и спасла военнослужащего.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Навязанная извне традиция». В Германии объяснили ненависть к русским

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Жене российского губернатора пришло 19 штрафов за превышение скорости на BMW

    Россиянин описал страну Африки фразой «чище и безопаснее, чем в Москве и Европе»

    В России предложили смягчить лимит количества карт на одного человека

    Переехавшая в США российская блогерша матом высказалась о ценах на продукты

    Мастер депиляции раскрыла женщинам правильный способ бритья интимной зоны

    Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

    Стало известно об ожесточенных боях в российском приграничье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok