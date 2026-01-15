Реклама

10:40, 15 января 2026Россия

Боец СВО выжил после сильного взрыва благодаря подарку матери

Боец СВО выжил благодаря полученному от матери подарку
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боец специальной военной операции (СВО) выжил благодаря полученному от матери подарку — бронежилету. Об этом сообщает Telegram-канал «Теткино / Курск / Суджа / Коренево / Рыльск».

В зоне боевых действий рядом с мужчиной произошел взрыв. Амуниция, подаренная матерью в начале его службы, выдержала удар и спасла военнослужащего.

На опубликованной фотографии видно последствия попадания — несколько слоев бронежилета было пробито.

Ранее подарок ребенка спас жизнь другому бойцу спецоперации. Плюшевого тигренка солдату подарили в церкви. Вернувшись на фронт, он носил игрушку в кармане. Однажды, выронив талисман, боец наклонился за ним — это позволило ему избежать смерти.

