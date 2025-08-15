Россия
10:51, 15 августа 2025Россия

Подарок незнакомого ребенка спас жизнь российскому солдату в зоне СВО

Подарок ребенка из Брянской области спас жизнь бойцу СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Подарок ребенка из Брянской области спас жизнь бойцу СВО. Об этом сообщает издание «Брянская губерния».

О встрече на территории церкви рассказала изданию одна и из жительниц региона — жена солдата. Мальчик подарил военнослужащему плюшевого тигренка и отказался принимать его обратно. «Тогда его мама сказала, что раз подарил, то так нужно. Мол, пусть бережет вас от бед. Так и вышло», — отметила россиянка.

Вернувшись на фронт, солдат носил тигренка в кармане. Однажды, выронив талисман, боец наклонился за ним. «Этот момент и спас ему жизнь», — сказала собеседника издания, отметив, то не может озвучивать подробности.

Ранее цепочка с амулетом спасла жизнь участнику СВО из Осетии. Пограничник участвовал в боевых действиях на территории Курской области, когда ему в шею прилетел осколок мины. Он пробил вену, остановившись в двух миллиметрах от артерии. На цепочке военнослужащего висел медальон с изображением Уастырджи — персонажа осетинской мифологии, которого почитают как покровителя мужчин. Образ Уастырджи также связывают со святым Георгием.

