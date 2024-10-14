Амулет покровителя мужчин спас жизнь бойцу СВО в Курской области

Амулет покровителя мужчин спас жизнь бойцу СВО из Осетии

Цепочка с амулетом спасла жизнь участнику специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Еadaily.

Пограничник участвовал в боевых действиях на территории Курской области, когда ему в шею прилетел осколок мины. Он пробил вену, остановившись в двух миллиметрах от артерии.

На цепочке военнослужащего висел медальон с изображением Уастырджи — персонажа осетинской мифологии, которого почитают как покровителя мужчин. Образ Уастырджи также связывают со святым Георгием.

Ранее попавший под обстрел в зоне СВО боец из Забайкалья выжил благодаря одному подарку жены — кукле-подорожнице. Запутавшись в ней, осколок изменил траекторию, что спасло солдату жизнь. После случившегося женщина решила, что подобный талисман должен быть у каждого бойца в зоне СВО и направила в зону боевых действий более 500 подорожниц.