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14:06, 14 октября 2024Россия

Амулет покровителя мужчин спас жизнь бойцу СВО в Курской области

Амулет покровителя мужчин спас жизнь бойцу СВО из Осетии

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Цепочка с амулетом спасла жизнь участнику специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Еadaily.

Пограничник участвовал в боевых действиях на территории Курской области, когда ему в шею прилетел осколок мины. Он пробил вену, остановившись в двух миллиметрах от артерии.

На цепочке военнослужащего висел медальон с изображением Уастырджи — персонажа осетинской мифологии, которого почитают как покровителя мужчин. Образ Уастырджи также связывают со святым Георгием.

Ранее попавший под обстрел в зоне СВО боец из Забайкалья выжил благодаря одному подарку жены — кукле-подорожнице. Запутавшись в ней, осколок изменил траекторию, что спасло солдату жизнь. После случившегося женщина решила, что подобный талисман должен быть у каждого бойца в зоне СВО и направила в зону боевых действий более 500 подорожниц.

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      Алан Босиков
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