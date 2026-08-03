Сотрудника уволили из компании за оскорбление матери

В Китае основатель компании уволил сотрудника, отказавшегося позвать на свадьбу свою мать

В Китае генеральный директор компании уволил сотрудника за оскорбление матери. Об этом сообщает South China Morning Post.

О случае рассказал Цуй Пэйджун — основатель компании Henan Kuangshan Crane, известный как «самый щедрый босс Китая» (он раздал премии на 60 миллионов юаней и пожертвовал более 35 миллионов юаней на стипендии). Он признался, что уволил работника, который постеснялся пригласить на собственную свадьбу мать, потому что та, по его словам, «плохо выглядела».

Позже, по словам Цуя, уволенный сотрудник, не найдя новую работу, вернулся в офис, встал на колени и просил прощения, но Цуй отказался восстанавливать его в должности. «У меня нет к тебе уважения. Прости, но ты должен уйти», — якобы ответил он. Вместо этого Цуй предложил работу с той же зарплатой его матери, чтобы та могла обспечить себя на старости лет.

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