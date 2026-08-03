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06:02, 3 августа 2026Наука и техникаЭксклюзив

Россиянам назвали один неочевидный риск переноса вирусов через кондиционер

Врач Бурнацкая: Работающий кондиционер может распространять вирусы рядом с больными людьми
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: For East / Shutterstock / Fotodom

Кондиционеры и вентиляторы сами по себе не распространяют вирусы, но создаваемые ими воздушные потоки способны переносить аэрозоли от кашляющего человека значительно дальше обычного, предупредила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая. В разговоро с «Лентой.ру» она указала, что особенно высок риск в небольших, плохо проветриваемых помещениях.

«Во время дыхания, разговора, кашля или чихания заболевший человек выделяет капли и мельчайшие аэрозоли. Крупные частицы быстро оседают, а мелкие могут длительное время оставаться в воздухе. Если рядом работает вентилятор или кондиционер с направленным потоком воздуха, такие аэрозоли способны переноситься значительно дальше обычного. Большинство бытовых кондиционеров не подают свежий воздух с улицы, а лишь рециркулируют воздух внутри помещения, и если вентиляция недостаточна, концентрация потенциально опасных частиц постепенно увеличивается», — пояснила врач.

По ее словам, исследования связывают вспышки респираторных инфекций в закрытых помещениях прежде всего с плохой вентиляцией и длительным контактом людей, а не с самим фактом использования кондиционера. Типичный пример — офисная ситуация: если один из сотрудников кашляет, а настольный вентилятор направлен в сторону коллег, воздушный поток может переносить аэрозоли дальше по помещению. В таком случае рекомендуется изменить направление вентилятора, открыть окна или усилить приток свежего воздуха, а заболевшему человеку — по возможности перейти на удаленную работу или использовать медицинскую маску.

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Бурнацкая также посоветовала регулярно обслуживать кондиционеры, своевременно менять фильтры и при необходимости использовать очистители воздуха с HEPA-фильтрами. Не менее важны простые меры профилактики: проветривание помещений, соблюдение дистанции, гигиена рук и респираторный этикет.

«Кондиционер или вентилятор не являются источником инфекции, однако неправильная организация воздушных потоков в сочетании с плохой вентиляцией может способствовать распространению вирусов. Поэтому при появлении в коллективе человека с симптомами ОРВИ важно не только включать охлаждение, но и обеспечить приток свежего воздуха и минимизировать контакты с заболевшим», — заключила терапевт.

Ранее терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предупредил, что кондиционер без необходимого ухода может стать источником пылевых клещей и плесневых грибов. Он посоветовал не допускать, чтобы поток холодного воздуха дул прямо на человека. Также терапевт порекомендовал включать прибор сразу после прихода с улицы.

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