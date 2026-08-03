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06:40, 3 августа 2026 (обновлено: 06:45, 3 августа 2026)Мир

Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений

Пранкеры Вован и Лексус: Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Ангела Меркель

Ангела Меркель. Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений, заявили российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в беседе с РИА Новости.

Пранкеры связались с офисом политика, переговорили с несколькими людьми из ее окружения, а затем вели длительную переписку по электронной почте. Спустя несколько недель они провели беседу с самой Меркель от имени экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

«Меркель даже предоставила своего переводчика и сразу попросила все, что скажет, сохранить в тайне. Она призналась, что Минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы обмануть Россию и за это время накачать Украину оружием», — сказали пранкеры.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал в ходе текущих переговоров о мире на Украине «не повторить ошибку, совершенную с Минскими договоренностями».

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