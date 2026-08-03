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07:45, 3 августа 2026Россия

В Москве жители многоэтажки просили помощи из окон из-за загоревшегося электросамоката

В Москве жители многоэтажки эвакуировались из-за загоревшегося в квартире электросамоката
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andrey Titov / Business Online / Global Look Press

В квартире на пятом этаже в Нагатинском Затоне на улице Речников на юге Москвы загорелся электросамокат. Часть жителей многоэтажки эвакуировались самостоятельно, а часть просили помощи из окон, пишет Shot в Telegram.

Со слов очевидцев, около пяти часов утра густым дымом очень быстро заволокло 12-этажный дом, и жильцам пришлось эвакуироваться из здания.

По данным канала, огонь в квартире потушили самостоятельно. При этом на место происшествия выезжали спасатели. Информации о пострадавших нет. Точные причины возгорания самоката выясняются.

Ранее в селе Ильинское Дмитровского городского округа Подмосковья произошел пожар в ресторане «Ильинские холмы». Сообщалось, что возгорание началось на кухне. В сети было опубликовано видео с места происшествия.

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