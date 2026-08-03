Российские военные ГВ «Восток» нашли тела иностранных наемников ВСУ в Любицком

Российские военнослужащие группировки войск (ГВ) «Восток» рассказали РИА Новости о найденных телах иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) при освобождении населенного пункта Любицкое в Запорожской области.

По словам командира боевой машины с позывным Юрист, тела принадлежали полякам и афроамериканцам.

Кроме того, были найдены заграничные паспорта, оружие, приборы ночного видения, сухие пайки и форма натовского образца.

«По найденным документам можно было сделать вывод, что среди них были граждане Колумбии», — отметил командир отделения с позывным Асей.

Также после занятия российскими военнослужащими опорного пункта, были обнаружены документы украинских военнослужащих, в числе которых документы офицера в звании лейтенанта.

О том, что Российская армия взяла под контроль село Любицкое, а также установила контроль над поселком Ольговка в Харьковской области сообщили в Министерстве обороны 1 августа.

В ведомстве подчеркнули, что освобождение Любицкого позволило российским военным расширить плацдарм на реке Верхняя Терса, что создает условия для продвижения в Запорожской области.