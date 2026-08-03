Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:28, 3 августа 2026Забота о себеЭксклюзив

Кардиолог рассказал о незаметно убивающих сердце повседневных привычках

Кардиолог Ло Монако: Злоупотребление алкоголем вредит здоровью сердца
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dean Drobot / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Франческо Ло Монако рассказал о четырех повседневных привычках, которые незаметно вредят здоровью сердца. На эту тему он поговорил с изданием HuffPost.

Первой незаметно убивающей сердце привычкой врач назвал злоупотребление спиртными напитками. «Сердечно-сосудистые заболевания, связанные с распитием алкоголя, часто развиваются постепенно, поэтому люди могут не замечать никаких симптомов до тех пор, пока не нанесут серьезный ущерб своему здоровью», — подчеркнул Ло Монако.

По его словам, негативно влияет на состояние сердечной мышцы и плохой контроль артериального давления. Он предупредил, что, если этот показатель остается высоким на протяжении нескольких месяцев или лет, сердце начинает работать с повышенной нагрузкой. Из-за этого возрастает риск развития нарушений ритма, сердечной недостаточности и инфаркта.

Материалы по теме:
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022
Россияне все чаще жалуются на усталость. Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
Россияне все чаще жалуются на усталость.Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
21 мая 2022
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024

Специалист добавил, что также навредить здоровью сердечно-сосудистой системы могут недостаток физической активности и оставленное без лечения апноэ во сне, при котором происходят кратковременные остановки дыхания. Врач подчеркнул: апноэ не только вызывает утреннюю усталость, но и приводит к развитию гипертонии, нарушениям сердечного ритма и структурным изменениям в этом органе.

Ранее кардиолог, кандидат медицинских наук Евгений Кокин рассказал, в каких случаях храп может становиться скрытой угрозой здоровью сердца. Врач объяснил, что в некоторых случаях храп может быть симптомом синдрома обструктивного апноэ сна, которое значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Попросила все сохранить в тайне». Меркель призналась пранкерам в фиктивности Минских соглашений
    Европейские правые перестали быть маргиналами на фоне кризиса в Сеуте
    Мужчина разбогател на 80 миллион рублей из-за любви к одной цифре
    Кардиолог рассказал о незаметно убивающих сердце повседневных привычках
    Премьер Таиланда позвонил послу России в день обнаружения тел брата и сестры Назимовых
    Ставший жертвой мошенников молодой россиянин обманул школьницу и попался
    Московские торговые центры столкнулись с массовым закрытием магазинов
    Участвовавший в избиении ученого Зезина отреагировал на арест
    Жена ведущего с болезнью Альцгеймера раскрыла произошедшие в нем перемены
    Возросло число пострадавших при атаке ВСУ на складской комплекс в российском регионе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok