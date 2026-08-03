Кардиолог рассказал о незаметно убивающих сердце повседневных привычках

Кардиолог Ло Монако: Злоупотребление алкоголем вредит здоровью сердца

Кардиолог Франческо Ло Монако рассказал о четырех повседневных привычках, которые незаметно вредят здоровью сердца. На эту тему он поговорил с изданием HuffPost.

Первой незаметно убивающей сердце привычкой врач назвал злоупотребление спиртными напитками. «Сердечно-сосудистые заболевания, связанные с распитием алкоголя, часто развиваются постепенно, поэтому люди могут не замечать никаких симптомов до тех пор, пока не нанесут серьезный ущерб своему здоровью», — подчеркнул Ло Монако.

По его словам, негативно влияет на состояние сердечной мышцы и плохой контроль артериального давления. Он предупредил, что, если этот показатель остается высоким на протяжении нескольких месяцев или лет, сердце начинает работать с повышенной нагрузкой. Из-за этого возрастает риск развития нарушений ритма, сердечной недостаточности и инфаркта.

Специалист добавил, что также навредить здоровью сердечно-сосудистой системы могут недостаток физической активности и оставленное без лечения апноэ во сне, при котором происходят кратковременные остановки дыхания. Врач подчеркнул: апноэ не только вызывает утреннюю усталость, но и приводит к развитию гипертонии, нарушениям сердечного ритма и структурным изменениям в этом органе.

Ранее кардиолог, кандидат медицинских наук Евгений Кокин рассказал, в каких случаях храп может становиться скрытой угрозой здоровью сердца. Врач объяснил, что в некоторых случаях храп может быть симптомом синдрома обструктивного апноэ сна, которое значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.