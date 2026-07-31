Кардиолог предупредил о скрытой угрозе здоровью сердца

Кардиолог Кокин назвал храп скрытой угрозой здоровью сердца

Кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Кокин рассказал, в каких случаях храп может становиться скрытой угрозой здоровью сердца. Об этом он предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

Врач объяснил, что в некоторых случаях храп может быть симптомом синдрома обструктивного апноэ сна — состояния, при котором дыхание во сне периодически останавливается на несколько секунд. Именно такие эпизоды, а не сам храп, могут значительно повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний, уточнил он.

«Важно понимать, что не у каждого храпящего человека есть апноэ сна. Но если храп сопровождается резкими пробуждениями, ощущением удушья или выраженной дневной сонливостью, откладывать визит к врачу не стоит. Дело в том, что во время эпизодов апноэ уровень кислорода в крови снижается. Организм воспринимает это как стресс и отвечает выбросом гормонов, повышающих артериальное давление и частоту сердечных сокращений», — предостерег Кокин.

По его словам, если такие эпизоды повторяются десятки или даже сотни раз за ночь, сосуды и сердце работают в условиях постоянной перегрузки. Кардиолог подчеркнул: ночные остановки дыхания фактически не дают сердечно-сосудистой системе полноценно отдыхать. В результате возрастает риск развития артериальной гипертонии, нарушений сердечного ритма, инфаркта миокарда и инсульта.

Ранее сомнолог Максим Новиков перечислил причины частых пробуждений среди ночи. Одной из них он назвал тревожные расстройства.