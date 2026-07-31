Медведь сбросил священника с 30-метрового склона

В США медведь сбросил священника Поллио из Флориды со склона, а затем убил его

В США завершили расследование первого за 28 лет смертельного нападения гризли на человека в национальном парке Глейшер, штат Монтана. Об этом пишет Daily Mirror.

Вечером 6 мая хищник растерзал 33-летнего католического диакона Энтони Поллио из Флориды, который был в одиночном походе на туристической тропе Маунт-Браун. Согласно опубликованному в конце июля отчету Межведомственного комитета по изучению медведей гризли, причиной случившегося стало трагическое стечение обстоятельств.

Специалисты выяснили, что на месте нападения было много поваленных деревьев, оставшихся с зимы. Уже стемнело, из-за чего медведь и человек увидели друг друга в последний момент. Гризли испугался и бросился на священника. Тот успел применить спрей для отпугивания медведей. Тем не менее хищник сбросил Поллио с 30-метрового склона и продолжал нападать, пока тот катился вниз.

Когда Поллио оказался у подножья склона, медведь отступил. Мужчина начал взбираться обратно на тропу, прошел около пяти метров, но затем медведь вернулся и вцепился ему в голову. Спасти мужчину после последнего нападения было уже невозможно. Медведь сразу же убежал.

Члены комиссии пришли к выводу, что Поллио стал жертвой защитных действий застигнутого врасплох медведя. Хищника так и не нашли, но анализ ДНК с места происшествия показал, что это был взрослый самец возрастом около 15 лет. Пытаться поймать и уничтожить гризли не будут, так как нападение не было хищническим.

В июне сообщалось, что в национальном парке Глейшер медведица напала на туриста. Хищница чуть не отгрызла мужчине руку.