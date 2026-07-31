Продажи машин «большой немецкой тройки» рухнули из-за Китая и США

Audi, BMW и Mercedes потеряли миллиарды по итогам первой половины 2026 года

Три ведущих немецких автопроизводителя — Audi, BMW и Mercedes-Benz — опубликовали финансовые и операционные результаты за первую половину 2026 года. Почти по всем основным показателям «большая немецкая тройка» ушла в значительный минус. Основными причинами отрицательной динамики во всех компаниях называют падение спроса в Китае и пошлины на импорт, введенные США, пишет Auto.ru.

За полгода Audi реализовала 727,2 машин, что на 7 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост продаж в Европе (с 345,2 тысячи до 363,5 тысячи автомобилей) позволил частично сгладить провал на двух других крупных рынках. В Китае продажи снизились с 287,6 до 232,2 тысячи штук, а в США — с 98,7 до 82,2 тысячи. Внутри Европы динамика колебалась в положительных значениях — от 4 процентов в Германии до 21 процента в Испании. При этом глобальная выручка марки сократилась с 32,6 до 29,2 миллиарда евро, а чистая прибыль после налогообложения — с 1,35 до 1,12 миллиарда.

BMW поставила покупателям 1 миллион автомобилей против 1,07 миллиона год назад. В масштабах всей группы, куда входят Mini и Rolls-Royce, доля полностью электрических моделей уменьшилась с 18,3 до 17,7 процента за год. Выручка компании за первые шесть месяцев 2026 года составила 54,3 миллиарда евро против 58,7 миллиарда в первой половине 2025-го. Чистая прибыль упала еще больше — с 4,02 до 2,87 миллиарда евро.

Mercedes-Benz продал с января по июнь 837 200 машин против 900 тысяч годом ранее. В Европе реализовано 325 тысяч автомобилей, что на пять процентов больше, чем в прошлом году. В Северной Америке результат оказался еще лучше: 181 тысяча машин, что на 15 процентов превышает прошлогодний показатель. Но в Китае марка потеряла почти треть объема — 210 200 автомобилей, а это обвал на 28 процентов. Чистая прибыль Mercedes снизилась с 2,69 до 2,52 миллиарда евро.

Ранее японский автоконцерн Toyota Motor обнародовал итоги первых шести месяцев текущего года. Компания впервые с 2024 года зафиксировала одновременное снижение общемирового выпуска машин и их отгрузок покупателям.