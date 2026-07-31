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11:53, 31 июля 2026 (обновлено: 12:03, 31 июля 2026)Спорт

Однорукий футболист забил гол в матче еврокубка

Однорукий футболист Мариус Крюгер Линд забил гол в матче Лиги конференций
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Domenic Aquilina / imago-images.de / Globallookpress.com

Однорукий футболист забил гол в матче еврокубка. Об этом сообщает Sport24.

Датский полузащитник «Рунавика» с Фарерских островов Мариус Крюгер Линд отличился на 70-й минуте выездного матча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций со словенским «Копером». Его команда выиграла со счетом 3:1.

Это второй подобный случай в истории еврокубков. Впервые однорукий футболист забил в 1963 году. Игрок североирландского «Дандолка» Джимми Хейсти отличился в Кубке европейских чемпионов в матче с швейцарским «Цюрихом».

Ранее стало известно о намерении Союза европейских футбольных ассоциаций (ФИФА) бойкотировать турниры под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Поводом для этого стало желание президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на проведение чемпионата мира по футболу частным инвесторам.

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