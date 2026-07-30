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18:47, 30 июля 2026 (обновлено: 19:25, 30 июля 2026)Спорт

УЕФА бойкотирует турниры ФИФА из-за планов по продаже прав на проведение чемпионата мира

УЕФА бойкотирует турниры ФИФА из-за планов Инфантино по продаже прав на проведение ЧМ
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) бойкотирует турниры под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) из-за планов по продаже прав на проведение чемпионата мира. Об этом сообщается на сайте организации.

«Мы отвергаем предложение ФИФА о передаче прав собственности на чемпионат мира частным инвесторам. Чемпионат мира — одно из величайших спортивных наследий футбола. Оно не должно быть передано частным инвесторам. Чемпионат мира не продается», — сказано в заявлении.

Отмечается, что решение о бойкоте было принято всеми 55 национальными ассоциациями, входящими в УЕФА, включая Российский футбольный союз (РФС).

Ранее издание The Telegraph сообщило, что президент ФИФА Джанни Инфантино рассматривает предложение о продаже доли в чемпионате мира частным инвесторам. По данным источника, ФИФА планирует выделить управление турниром в отдельную компанию и продать инвесторам примерно 20-30 процентов ее акций.

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