«Будем просить в год по два миллиарда долларов». Пашинян хочет денег от России. Ему советуют заняться фруктами

Пашинян заявил, что Армения может брать с России по 2 млрд долларов в год за ЮКЖД

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности республики потребовать от России деньги за использование ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД), находящегося в концессии РЖД с 2008 года.

В феврале армянский премьер предложил РФ рассмотреть возможность продажи права на концессионное управление железными дорогами (ж/д) Армении дружественной третьей стороне, например Казахстану, Катару или ОАЭ. В апреле он уточнял, что Ереван не собирается обсуждать за спиной у Москвы вопросы, связанные с ж/д.

Теперь же Пашинян не исключил возможности обращения в международный арбитраж по вопросу эксплуатации ЮКЖД. Он пояснил, что ж/д Армении принадлежат государству, и оно вправе использовать их так, как посчитает целесообразным. Также политик отметил, что Ереван долгие годы ничего не требовал от Москвы.

Могут оказаться вещи, за которые мы 30 лет ничего не просили, а теперь будем просить в год по два миллиарда долларов Никол Пашинян премьер-министр Армении

При этом он уточнил, что армянские власти хотят дружественным образом решить этот вопрос.

Центральный рынок в Ереване Фото: Алина Старостина / РИА Новости

В Госдуме посоветовали Пашиняну заняться фруктами и овощами

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Андрей Красов порекомендовал премьеру Армении заняться экономикой своей страны.

Пусть подумает, куда везти овощи, фрукты и рыбу, ведь в России некачественная продукция без надобности. Подобные заявления Пашиняна о многомиллиардных исках только вредят двусторонним отношениям, которые строились годами Андрей Красов депутат Госдумы

Он указал, что суверенитет и инфраструктура Армении сохраняются во многом благодаря российской поддержке. Также парламентарий предупредил, что попытки Еревана испортить диалог с Москвой могут ударить по аграрному сектору республики, экспортирующему товары.

В России предрекли исчезновение Армении в случае разрыва отношений с Москвой

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что Пашинян находится не в том положении, чтобы ставить условия, а его эскалация с Россией и заигрывания с Западом приведут только к исчезновению Армении как государства.

Пашинян сейчас не в том положении, чтобы ставить какие-либо условия. У него головокружение от успехов — и выборы выиграл, хотя большинство населения страны его терпеть не может, и с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном на музыкальных инструментах поиграл. Поэтому и изображает, будто от него в мировой политике очень многое зависит. На деле Армения находится на содержании у России, и ссоры с нашей страной не то что невыгодны, а просто смерти подобны Алексей Журавлев депутат Госдумы

По его словам, никто не станет покупать армянский коньяк и абрикосы, если Пашинян в одночасье прервет отношения с РФ. Также политик прокомментировал давление Евросоюза на Ереван с требованием поддержать санкции и ввести визы для россиян и заявление Пашиняна о том, что выход Армении из ЕАЭС станет началом конца союза. «Вот эта эскалация, которую он затеял, приведет в итоге, я уверен, только к исчезновению Армении как государства», — предупредил Журавлев.

Заявление Пашиняна назвали дерзким и деструктивным

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа счел заявление армянского премьера о возможных финансовых претензиях к России дерзким и деструктивным шагом, который указывает на внутренний кризис в республике.

Алексей Чепа Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможном требовании 2 миллиардов долларов с России за концессию Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД) является не чем иным, как дерзким и деструктивным шагом, бросающим тень на двусторонние отношения и указывающими на внутренний кризис в Армении Алексей Чепа депутат Госдумы

Парламентарий подчеркнул, что такие угрозы, обернутые в фасад якобы дружеского урегулирования, не могут быть восприняты иначе как попытка давления и ревизии договоренностей.

Пашинян объявил о своей отставке

30 июля премьер Армении объявил об отставке. «Это последнее заседание нашего правительства. В связи с формированием парламента 9-го созыва в воскресенье мы подадим в отставку», — пояснил он.

Процедура является формальной, поскольку мандат 8-го созыва парламента Армении заканчивается в конце июля. Первое заседание нового состава состоится 2 августа.

Никол Пашинян Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure via Reuters

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Александр Коньков в беседе с «Лентой.ру» также назвал отставку Пашиняна и кабмина Армении формальной процедурой, которая затянулась из-за сложных выборов и непрозрачного подсчета голосов.

Однако, по его словам, армянский политик «в контексте своего метания между Востоком и Западом, между стремлением включить Армению в орбиту евроинтеграции и насущной необходимостью оставаться в Евразийском экономическом союзе, ставит перед собой сложную задачу, которую ему нужно будет решать в контексте нового правительства».

Коньков обратил внимание, что буквально накануне произошел разговор с президентом России Владимиром Путиным, по итогам которого прозвучала последовательная линия российского руководства: Армении нужно быстрее определяться, и лучше делать это с учетом мнения народа через референдум.